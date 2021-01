Greenwood égale un record de Rooney contre Liverpool

Mason Greenwood a mis fin à sa récente série de matchs sans buts de manière impressionnante dimanche, en marquant un but contre Liverpool, contribuant ainsi à la victoire 3-2 contre Liverpool à Old Trafford.

Le but de Greenwood, qui a égalisé à 1-1 à la suite d'un but de Mohamed Salah, était son premier en 11 apparitions pour Manchester United, sa plus longue série de matches sans but pour le club.

Le but du jeune attaquant lui a également permis d'égaliser Wayne Rooney, le légendaire attaquant de Manchester United récemment nommé manager permanent de Derby County.

À 19 ans et 115 jours, Greenwood est le plus jeune joueur de Manchester United à avoir marqué contre Liverpool depuis Rooney, qui a inscrit un but devant les Reds à 19 ans et 83 jours en janvier 2005.

Si le but de Greenwood contre les Reds était son premier, Rashford a continué à montrer son talent pour hanter Liverpool. Le but de Rashford a été son quatrième en carrière contre Liverpool, ce qui est plus que ce qu'il a marqué contre tout autre adversaire à Old Trafford.