Ighalo veut voir Pogba et Bruno Fernandes ensemble

Odion Ighalo pense qu'un partenariat en milieu de terrain entre Paul Pogba et Bruno Fernandes pourrait restaurer la gloire de Manchester United.

Pour Pogba, la saison 2019-2020 a été entachée par les blessures, tandis que des rumeurs l'envoient vers le Real Madrid cet été.

En son absence, United s'est précipité sur Fernandes lors de la fenêtre de transfert de janvier et l'international portugais s'est immédiatement fait aimer des fidèles d'Old Trafford.

Odion Ighalo a hâte de voir les deux joueurs évoluer ensemble : "Pogba travaille dur pour se remettre en forme et imaginez un peu quand nous aurons Pogba et Bruno au milieu de terrain, alors vous verrez une autre équipe - Rashford reviendra également", a déclaré Ighalo via sa page Twitter.

"Manchester United va de nouveau être formidable, remportant des matchs semaine après semaine. C'est un grand joueur et ce sera un privilège de jouer avec lui", s'est-il impatienté.