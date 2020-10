Ince : "Le moment est venu pour Pogba de passer à autre chose"

Paul Ince affirme que Paul Pogba n'a été qu'un "problème" pour Manchester United depuis son retour au club et qu'il est temps pour lui de "passer à autre chose".

Pogba se retrouve maintenant à jouer les seconds rôles, derrière Bruno Fernandes, Fred et Scott McTominay, dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer, après avoir été mis en quarantaine entre août et septembre après avoir contracté le coronavirus.

Pogba a dû se contenter d'une apparition sur le banc lors de chacun des trois derniers matches des Red Devils, avec le match nul 0-0 à domicile contre Chelsea, samedi, sa dernière sortie.

United a décidé de prolonger d'un an le contrat du champion du monde au début du mois, après l'avoir vu avouer qu'il rêvait de déménager à Madrid alors qu'il était en mission internationale avec la France.

"Je pense que Paul, lors des trois matches de cette semaine, a vraiment fait des progrès et a eu un impact très positif", a déclaré Ole Gunnar Solskjaer après le nul face au Blues.

"Il a été absent pendant un certain temps avec le coronavirus cet été, donc il est de mieux en mieux et peut-être plus en forme. Peut-être que j'ai été injuste envers lui en le lançant si tôt dans les premiers matchs, mais il s'est bien comporté quand il a commencé."

Mais Ince ne pense pas que Pogba ait un effet positif sur le reste du groupe à Old Trafford, et il a exhorté les Red Devils à s'en séparer.

"Paul Pogba devrait être sur le terrain, c'est un grand, grand match, a déclaré l'ex-vedette de United à beIN Sport. Pour lui, être assis sur le banc et regarder, sans manquer de respect, McTominay et Fred jouer à sa place, ce serait dire : "Je dois faire quelque chose de mal si je ne peux pas entrer dans cette équipe".

"Je sais qu'il a été blessé et qu'il pourrait essayer de le faire revenir un peu plus tard. Mais je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Il est sorti ces deux dernières semaines et a dit qu'il voulait rejoindre le Real Madrid.

"Je pense que ses performances depuis qu'il est ici ont été irrégulières. Paul Pogba est un joueur de classe mondiale et quand il a déménagé à Old Trafford, je me suis dit "génial", mais tout ce qu'il a fait, c'est poser des problèmes. Les fans se sont opposés à lui et maintenant Bruno Fernandes est venu et a montré ce qu'il faut faire pour être un joueur de Manchester United.

"Il a fait preuve d'une grande régularité et Paul Pogba n'a pas fait cela, c'est pourquoi il se retrouve sur le banc."