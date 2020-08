Jesse Lingard veut impressionner Ole Gunnar Solskjaer

Le paria de Manchester United, Jesse Lingard, espère réaliser un bon parcours en Ligue Europa dans le but d'impressionner Ole Gunnar Solskjaer, alors que des rumeurs faisant état de son départ programmé ne cesse de voir le jour Outre-Manche. L'international anglais a en effet connu une nouvelle saison frustrante à Old Trafford, marquant seulement trois buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Ce qui pourrait faire de lui un indésirable aux yeux de son entraîneur.



Le milieu de terrain n'a plus été titulaire chez les Red Devils depuis une défaite contre Arsenal en début d'année, la majorité de ses apparitions venant du banc des remplaçants. L'avenir de Lingard a fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, et il vient d'entrer dans la dernière année de son contrat, avec peu de signes d'une prolongation en vue. Cependant, il a terminé la saison avec une apparition notable contre Leicester, en enregistrant son premier but en Premier League de la saison en capitalisant sur une erreur de Kasper Schmeichel pour boucler une victoire 2-0 pour United au King Power Stadium. Décisif.

Le milieu de terrain pourrait ainsi espérer une place dans le onze de départ de Solskjaer lorsque l'équipe de Manchester affrontera LASK lors du match retour de leur 16e de finale de Ligue Europa, mercredi, le Norvégien devant reposer un certain nombre de ses joueurs cadres dans ce match. United a un pied en quarts de finale après une victoire 5-0 en Autriche en mars dernier, et le joueur de 27 ans est déterminé à jouer un rôle clé dans une course potentielle à la finale.

"Chaque match, chaque minute que je joue, je dois essayer d'impressionner et faire tout ce que je peux pour aider l'équipe et impressionner le manager", a déclaré Lingard lors d'une conférence de presse d'avant-match. Je n'ai pas eu la meilleure des saisons et après le verrouillage, je voulais impressionner le manager. J’ai toujours marqué des buts des moins de 18 ans aux réservistes, il s’agit de me fixer des buts tout au long de la saison", a expliqué le principal intéressé.

"Cela dépend de vous en tant qu’individu. J'y ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé à l'entraînement et j'ai travaillé avec les entraîneurs sur ma finition. Le travail acharné a porté ses fruits [contre Leicester] et un but vous donne confiance. Je pense que je peux le montrer dans le jeu LASK", a-t-il ajouté. Déterminé.