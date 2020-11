Keane : "Ces joueurs vont faire virer Solskjaer"

Un penalty de Pierre-Emerick Aubameyang a suffi pour permettre à Arsenal de prendre les trois points dimanche et infliger à Manchester United une troisième défaite en six matches de Premier League depuis le début de la saison.

Il s'agit du pire début de campagne des Red Devils depuis sept an, qui stagnent à la 15e place du classement. Roy Keane a critiqué la performance de Manchester United après le match, bien qu'il ait dirigé sa colère vers les joueurs plutôt que vers l'entraîneur.

"Je suis vraiment, vraiment inquiet pour Manchester United maintenant, a-t-il déclaré au micro de 'Sky Sports'. Par où voulez-vous que je commence ? Un manque d'énergie, d'enthousiasme, et un réel manque de qualité. Cela me préoccupe vraiment. Pas de qualité, pas de sang-froid. Certaines des performances étaient vraiment mauvaises. Ont-ils pris un tournant ? C'est le plus long virage de tous les temps. Je ne suis pas convaincu par ces joueurs. Je ne vois aucun leader. Il y a un réel manque de qualité. Il y a un long chemin pour revenir."

Keane a notamment évoqué l'attitude de Marcus Rashford : "J'ai regardé Rashford de près aujourd'hui. Son langage corporel était choquant. Il haussait les épaules quand les choses n'allaient pas comme il le voulait. Vous relevez vos manches quand vous jouez pour Manchester United."

Bien qu'il dise que les joueurs doivent assumer la responsabilité, Roy Keane pense que Solskjaer en paiera finalement le prix si les performances et les résultats ne changent pas dans les semaines à venir.

"Nous étions sur le point de faire de cette saison quitte ou double pour Ole, mais en ce moment, cela ne semble pas bon pour lui, a-t-il ajouté. Je m'en prends aux joueurs qui n'ont pas d'enthousiasme pour un match de football. Parfois, on se dit qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Mais les résultats et les performances suggèrent que vous devriez paniquer. Je juge les joueurs par leurs actions et je ne le vois pas. Je n'ai jamais regardé un manager en espérant qu'il me motiverait, cela vient de l'intérieur. Ole va perdre son emploi en travaillant avec ces joueurs, c'est ce qui va se passer."