Immense espoir du football anglais et de son club de Manchester United, Marcus Rashford réalisait un exercice 2019-2020 de très bonne facture, avant de se blesser. Auteur de 19 réalisations toutes compétitions confondues, l'attaquant avait malheureusement été victime d'une double fracture de fatigue au dos. Éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, le principal intéressé se sent désormais beaucoup mieux, comme il l'a confié à 'Sky Sports', ce samedi après-midi.

"J’ai un scanner prévu dans deux jours qui devrait confirmer que je vais mieux, mais je me sens bien mieux qu’il y a deux ou trois semaines. Je me sens 10 fois mieux maintenant. Maintenant, il s’agit juste d’être prêt à reprendre l’entraînement puis de disputer des matches pour l’équipe. Je suis dans une position plus confortable. Je suis plus heureux qu’il y a un mois", a ainsi expliqué Marcus Rashford. En forme, le jeune joueur s'est ensuite exprimé sur la crise sanitaire actuelle.

"Chacun fait face du mieux possible aux circonstances. Je suis à la maison, je suis mon programme de rééducation, je lis des livres, je regarde Netflix et je fais ce que je peux pour pour que le temps passe plus vite", a-t-il ajouté. Alors que l'Euro a été reporté à 2021 et que la fin de saison n'est pas encore sûre d'être jouée Outre-Manche, Marcus Rashford n'a toutefois aucune raison d'être pressé, lui qui va pouvoir profiter indirectement de tout cela pour se refaire une santé.