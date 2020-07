Matic confiant pour la fin de saison

Le milieu de terrain de Manchester United, Nemanja Matic, se dit "très, très confiant" alors que les Red Devils ont la possibilité de terminer la saison à la troisième place de la Premier League.

L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer occupe actuellement la cinquième place du classement, mais elle a reçu un coup de pouce en milieu de semaine, en voyant ses rivaux de Leicester et Chelsea, perdre des points en route.

Après une victoire 3-0 contre Sheffield United et un succès convaincant contre Brighton, l'international serbe pense que l'élan de United les portera sur le podium.

"Nous ne dépendons pas seulement de nous, nous devons gagner nos matches et attendre que les autres perdent des points. J'espère que nous pourrons atteindre cette troisième place et, si nous y parvenons, alors la saison sera fantastique pour nous. Je suis très, très confiant et je pense que l'équipe a l'air bien pour le moment", a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

"Pour nous, chaque match est une finale, peu importe qu'il s'agisse d'une vraie finale de la FA Cup ou de League Europa, pour nous chaque match est une finale, nous devons penser comme ça. Nous devons essayer de gagner chaque match et, à la fin, nous verrons."

Il se méfie du fait que Bournemouth se bat actuellement pour leur vie et ne sera pas une proie facile. "La Premier League est très dure, n'importe qui peut battre n'importe qui, et cela ne peut pas me surprendre car je suis ici depuis longtemps et j'ai vu beaucoup de choses et tout est possible", a-t-il déclaré.

"C'est une bonne équipe et, ces dernières années, elle a joué un football incroyable et a gagné beaucoup de grands matches contre des adversaires de taille. Nous allons nous préparer pour ce match comme nous le faisons pour chaque match et nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes avec beaucoup de respect pour eux, mais nous connaissons notre qualité et ce que nous devons faire."

En attendant, il a révélé comment il se débrouille pour jouer dans un stade vide à la suite de la crise du coronavirus : "J'essaie d'imaginer que le stade est plein. C'est étrange et pas bon pour nous. Nous aimons jouer devant nos supporters parce qu'ils chantent pendant les 90 minutes et cela vous donne plus de motivation et vous donnez plus. Mais la situation est comme ça et nous devons nous adapter, c'est la même chose pour tout le monde."