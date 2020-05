Manchester United ne lâche pas Dembélé

Avant la suspension des championnats européens, Moussa Dembélé faisait partie des joueurs les plus en forme et avait enchaîné les buts depuis le début de l'année 2020.

L'international espoir français a brillé malgré une saison délicate pour l'Olympique Lyonnais et a de nouveau attiré l'attention des clubs de Premier League.

L'élite anglaise semble avoir envie de faire revenir le joueur au Royaume-Uni et l'un des clubs les plus intéressés par Moussa Dembélé est Manchester United.

Les Red Devils observent le joueur depuis plusieurs mois maintenant et Ole Gunnar Solskjaer va avoir besoin de renforts pour remplacer Odion Ighalo, qui terminera son prêt en juin.

Et selon les informations du 'Daily Express', Manchester United se rapprocherait de plus en plus d'un accord avec l'Olympique Lyonnais pour le transfert du joueur.

Un accord qui, selon le même média, pourrait atteindre la somme de 70 millions d'euros. Lyon a besoin de renflouer ses caisses, et ne laissera pas partir son buteur pour n'importe quelle somme.