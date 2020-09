Manchester United ne se séparera pas de Daniel James et Jesse Lingard

Le mercato suit son cours en Angleterre, avec son lot de départs et d'arrivées. Dans le cas de Manchester United, celui-ci est plutôt calme, au grand dam des supporters, qui se plaignent d'une direction Glazers encore une fois inactive, qui l'est beaucoup plus lorsqu'il faut s'accaparer l'argent du club.

On parlait dans les dernières semaines d'un possible départ de deux joueurs de rotation de l'effectif, Jesse Lingard et Daniel James, l'un attirant les faveurs de Tottenham et du Zenith, l'autre de Leeds, qui avait déja essayé de le recruter avant son arrivée à Manchester.

D'après 'Mirror', les deux joueurs devraient finalement rester au club, et 'The Sun' annonce même que Lingard devrait recevoir une prolongation de contrat d'un an.