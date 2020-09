Manchester United a pensé à Ferran Torres

Manchester United, qui a du mal à recruter Jadon Sancho, joueur du Borussia Dortmund, mais le club allemand est dur à la négociation.

Le club anglais avait donc pensé à l'alternative Ferran Torres, qui jouait au FC Valence.

D'après 'AS', il s'agissait d'un transfert beaucoup plus économique comparé à Jadon Sancho, mais le rival Manchester City était également sur le coup et a enrôlé le joueur.

Les Reds Devils vont donc devoir tout mettre sur Jadon Sancho.