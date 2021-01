Manchester United perd la tête face à la lanterne rouge

Manchester United devait remporter sa rencontre contre la lanterne rouge pour reprendre la tête de la Premier League et ne pas laisser Manchester City à la première place.

Mais c'était plus facile à dire qu'à faire pour les Red Devils, qui se sont faits surprendre ce mercredi soir sur la pelouse d'Old Trafford par Sheffield United, mettant fin à leur série de 13 matchs sans défaite en championnat.

Sheffield a remporté son deuxième match de la saison en championnat. Fatigués, les hommes de Solskjaer ont vu Kean Bryan ouvrir le score en première période sur corner face à un De Gea qui avait été gêné.

Anthony Martial pensait égaliser un peu plus tard, mais une faute de Harry Maguire sur le gardien adverse annule le but mancunien. Mais au retour des vestiaires, Maguire se fait pardonner et égalise sans trop célébrer, lui qui a été formé à Sheffield.

United essaie de reprendre l'avantage. Mais après une séquence hallucinantes de la défense mancunienne dans la surface de David de Gea, Oliver Burke offrait le but de la victoire aux Blades.

Manchester City, qui se rendra à Sheffield ce week-end, n'a qu'à bien se tenir s'il ne veut pas perdre la première place à son tour. Les Red Devils, eux, devront se relancer samedi à l'Emirates Stadium, contre Arsenal.