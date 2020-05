Pogba prÃ©voit d'Ãªtre "le meilleur" aprÃ¨s des blessures Ã  rÃ©pÃ©tition

Paul Pogba avoue avoir dressé une liste "d'objectifs" à la suite de son cauchemar et de ses blessures à répétition à Manchester United, dont devenir "le meilleur". Les problèmes de blessures ont limité le milieu de terrain international français à seulement huit apparitions lors de la campagne 2019-20. Il se rapprochait d'un retour à la compétition lorsque la saison de football a été suspendue en raison de la pandémie de Coronavirus.

Une enquête de la FIFA sur le transfert de Bruno Fernandes à Manchester United. Cela n'a fait qu'ajouter au sentiment de frustration enduré par le joueur de 27 ans, Manchester United ne sachant pas quand ni s'il sera autorisé à terminer une saison qui commençait à devenir bonne. Paul Pogba fait partie de ceux qui espèrent qu'un feu vert sera donné, d'autant plus que le champion du monde 2018 est désireux de retrouver le niveau qui lui a valu le statut de superstar avant un transfert record de 100 millions d'euros à Old Trafford en 2016.

Paul Pogba a déclaré à Adidas : "J'ai des objectifs. Et je suis blessé depuis sept mois, sept à huit mois. Alors j'ai plus faim maintenant, vous savez. Je veux revenir et évidemment faire du bon travail. J'ai raté beaucoup de matches, et je veux être le meilleur évidemment. Alors quand je reviendrai, je veux être le meilleur et quand je serai à la maison, il y aura pas d'excuses."

Pogba travaille dur pour se maintenir en forme pendant la pandémie de coronavirus, surtout après son problème à la cheville l'ayant écarté des terrains si longtemps. Le milieu de terrain français a ajouté : "Je suis blessé depuis plus de cinq mois. Tellement blessé, pas de football. Je m'entraîne donc moi-même depuis, probablement, sept mois, et quand je retournais sur le terrain, le problème du Coronavirus est arrivé, donc nous avons dû tout arrêter et depuis nous sommes en quarantaine."

"J'ai travaillé à la maison. J'ai fait un petit terrain dans ma maison, un terrain de football pour que je puisse m'entraîner, c'est comme un petit mini-terrain de football où je viens de jouer avec mon fils, on joue juste à l'intérieur. Nous y allons juste et il y a des balles partout et vous jouez. Avec ma femme, parfois nous faisons des étirements de yoga", a conclu le milieu des Red Devils. Alors que Pogba est impatient de revenir à la compétition avec United, des questions continuent d'être posées sur son avenir à long terme - avec son ancien club, la Juventus, le géant de la Serie A, l'Inter, et les prétendants de longue date comme le Real Madrid qui réfléchissent à recruter le champion du monde 2018.