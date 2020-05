Manchester United porte plainte contre 'Football Manager' pour ne pas utiliser le bon écusson

L'équipe anglaise a affirmé que l'entreprise l'a fait de façon "ostentatoire durant tout le jeu" et, de plus, au lieu d'utiliser l'écussion officiel de l'équipe, il l'a remplacé par "un logo simplifié avec des rayures blanches et rouges".

L'entreprise a répondu à la plainte et a expliqué c'est une "référence légitime à l'équipe" dans un contexte de football et qu'il a été utilisé depuis 1992 sans "que le demandeur ne se soit plaint".

United a affirmé que son écusson est "un actif qui a de la valeur" et que lorsque l'utilisateur voit le nom de Manchester United, il s'attend à le voir avec son écusson officiel, et que l'usage fait par l'entreprise n'est pas licite.

Football Manager est un jeu de gestion d'effectif, dans lequel l'utilisateur peut choisir une équipe et la diriger sur le terrain, en faisant des transferts, programmer des entraînements et autres activités pour tenter de progresser en tant qu'entraîneur.