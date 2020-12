Manchester United-PSG : toutes les infos pratiques

Le PSG est maître de son destin, mais un faux pas à Old Trafford pourrait le plonger au bord du précipice. Face à Manchester United mercredi soir (21 h), l'escouade de Thomas Tuchel va jouer "une autre finale" pour la qualification une semaine après avoir battu Leipzig dans la douleur (1-0).

L'équation est assez simple. Un carton plein lors des deux dernières journées permettrait au PSG de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, en sachant qu'il lui restera un match à jouer contre Basaksehir le 8 décembre après ce déplacement à Manchester. Mais Paris paie ses deux défaites lors de la phase aller (contre MU et Leipzig) et n'a plus vraiment de marge de manoeuvre.

Un nul pourrait ne pas suffire

Un nouveau revers mercredi, cumulé à une victoire de Leipzig en Turquie, offrirait un boulevard aux Allemands, opposés à MU pour leur dernier match. Non seulement Manchester serait déjà qualifié, mais Leipzig n'aurait besoin que d'un point pour accéder aux huitièmes.

Si Paris faisait match nul sur le terrain de Manchester United, l'affaire pourrait aussi mal tourner en fonction du résultat entre Istanbul Basaksehir et Leipzig qui sera connu avant le coup d'envoi de MU-PSG, puisque ce match est prévu à 18h55.

En cas de nul ou de défaite de Leipzig, Paris resterait deuxième et très bien positionné pour la qualification. En revanche, si Leipzig venait à s'imposer, Paris glisserait à la troisième place et n'aurait plus son destin en main avant la dernière journée. Un scénario à éviter pour Neymar et sa bande.

Match Manchester United-PSG Date Mercredi 2 décembre 2020 Coup d'envoi 21h00 (CET) Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match Manchester United-PSG est diffusé sur les chaînes RMC Sport 1 et Téléfoot.

Chaîne TV Streaming RMC Sport 1 et Téléfoot RMC Sport 1 et Téléfoot Le groupe du PSG et la compo probable Position Les joueurs convoqués Gardiens

Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier

Défenseurs

Alessandro Florenzi, Colin Dagba, Mitchel Bakker, Layvin Kurzawa, Timothée Pembélé, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Marquinhos, Abdou Diallo

Milieux

Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Marco Verratti, Rafinha, Idrissa Gueye, Bandiougou Fadiga

Attaquants

Neymar JR, Moise Kean, Angel Di Maria, Kylian Mbappé

La compo probable : Navas - Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa - Herrera, Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Mbappé

Les principaux absents : Icardi (adducteurs), Sarabia (douleur musculaire), Draxler (reprise), Bernat (genou), Jesé, Kays Ruiz-Atil (choix du coach)