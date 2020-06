Plus de trois mois après son dernier match officiel, Manchester United fera son retour à la compétition le vendredi 19 juin, sur la pelouse de Tottenham, pour le compte de la 30e journée de Premier League. Un retour attendu, que les supporters des Red Devils espèrent sous le signe de la réussite. Heureusement, les Mancuniens pourront compter sur leur jeune attaquant Marcus Rashford, lequel a profité de cette trêve forcée pour revenir de blessure et se refaire une santé.

"Pour moi, personnellement, je sentais que j'avais réalisé ma meilleure saison à ce jour avant le coup de blessure, alors maintenant je suis de retour en pleine forme, je suis déterminé à continuer", a ainsi expliqué l'international anglais, auteur de 19 buts en 31 matches cette saison, dans des propos accordés à 'Stretty News'. Individuellement, Marcus Rashford se sent donc prêt à faire son retour sur les terrains. Collectivement, il estime que Manchester United n'a pas intérêt à trop se projeter.

"Je pense qu'en sortant de ce confinement, nous sommes dans une position beaucoup plus solide que nous ne le devions. Je pense que nous devons juste prendre chaque match au fur et à mesure et ne pas être trop sûrs de nous", a-t-il déclaré. Avec 45 points au compteur, les Red Devils pointent à la 5ème place en Premier League et sont distancés de seulement trois longueurs par les Blues de Chelsea, 4emes avec 48 points. Autant dire que la lutte promet d'être totale Outre-Manche.