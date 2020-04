Robson compare Bruno Fernandes à Scholes

L'ancien capitaine de Manchester United Bryan Robson a comparé le nouveau milieu de terrain mancunien à l'un de ses prédecesseurs à Old Trafford, Paul Scholes.

Le Portugais n'a pas tardé à s'illustrer dans la foulée de son arrivée dans le nord de l'Angleterre, lors du mercato d'hiver. Il a même été désigné joueur du mois de mars en Premier League, avant que le championnat se soit interrompu en raison du coronavirus.

Des débuts qui lui ont valu les éloges de Robson : "Depuis qu'il est arrivé il semble être un joueur spécial. Il a une attitude fantastique", a noté Robson dans des propos accordés à talkSPORT.

"Je l'ai rencontré quelques fois, je l'ai vu sur le terrain d'entraînement, il s'intègre vraiment bien avec les gars, vous pouvez voir pourquoi il était capitaine du SportingCP et quel talent il a. Il n'est pas comme Roy Keane, Paul Ince ou Nicky Butt, pour moi, il ressemble plus à Paul Scholes. Il est brillant pour se mettre dans des petites zones entre la défense et le milieu de terrain, il se met dans ces zones et se procure des espaces.

"Mais il a aussi une vision formidable où il voit une passe mais il peut aussi effectuer une passe comme Paul Scholes pourrait le faire, et il peut marquer. "J'espère qu'il me donnera raison et qu'il sera un autre Paul Scholes pour Manchester United."