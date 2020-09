Manchester United s'intéresse à Sami Khedira

Manchester United cherche toujours à se renforcer après leur défaite lors de la première journée de Premier League face à Aston Villa (1-0).

Un nom ressort souvent pour renforcer l'effectif des Red Devils, celui de Sami Khedira. 'The Sun' évoque une possible arrivée de l'allemand à Old Trafford. Actuellement sous contrat avec la Juventus, Khedira ne figure pas dans les plans d'Andrea Pirlo.

À 33 ans, l'ancien du Real Madrid n'a disputé que 18 matches toutes compétitions confondues la saison dernière.