Manchester United s'offre une championne du monde

Le club de Manchester United a obtenu le transfert de l'une des joueuses les plus en vue de la sélection américaine pour la saison 2020-2021.

Âgée de 32 ans, la double championne du monde américaine Tobin Heath a été annoncée comme étant la nouvelle recrue du club mancunien en Premier League féminine.

La joueuse américaine a passé les sept dernières années sous les couleurs des Thorns de Portland aux États-Unis, et avait joué pour le Paris Saint-Germain pendant deux ans avant cela.

Introducing the newest member of our #MUWomen family: @TobinHeath