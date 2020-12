Manchester United, Solskaer loue l'impact de Cavani

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a salué le "grand impact" d'Edinson Cavani au sein du club de Premier League après avoir atteint les demi-finales de la Coupe EFL.

Cavani a inscrit un joli but à la 88e minute avant qu'Anthony Martial ne scelle la victoire 2-0 de United sur Everton à Goodison Park mercredi. Le but de l'international uruguayen est venu de son quatrième tir cadré dans le match, soit un de plus que toute l'équipe d'Everton.

El Matador a marqué quatre buts en 12 matchs pour United cette saison et Solskjaer a félicité l'attaquant tout en rejetant toute suggestion que le joueur de 33 ans avait eu du retard à l'allumage. "Je pense que vous vous trompez, je ne pense pas qu'il ait eu un départ lent. Je pense qu'il a vraiment bien fait, il a été excellent", a déclaré le manager de Uniteden conférence de presse.

"Il a visiblement été blessé, n'importe qui peut être blessé. Il est arrivé en retard [dans le mercato] donc je suis vraiment content de son influence. Dans le vestiaire, ses habitudes qu'il amène à l'entraînement, son attitude face au jeu. Vous peut voir à quel point il prend soin de lui-même."

"Il a marqué des buts très importants pour nous et cela nous donne de l'expérience, il donne beaucoup. Il va être de mieux en mieux ici parce qu'il a été absent des terrains pendant sept mois. Nous avons été patients avec lui et je pense il a eu un grand impact. "

Troisième du classement de la Premier League, United se rend samedi à Leicester City pour tenter de poursuivre sa bonne forme en Championnat, avec un Edinson Cavani désormais lancé. Après le passage de Zlatan Ibrahimovic, le vestiaire de Manchester United va pouvoir profiter d'un attaquant de renom et très expérimenté pour permettre aux jeunes de grandir.

Une fois qu'il se sera parfaitement acclimaté, El Matador, meilleur buteur de l'histoire du PSG, peut être létal pour les défenses adverses et les supporters des Red Devils vont certainement le découvrir.