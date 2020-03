"Battre City est fantastique"

À l'image de Jürgen Klopp avant lui, Ole Gunnar Solskjaer est entré dans le cercle fermé des entraîneurs ayant battu trois fois Pep Guardiola au cours d'une même saison - la deuxième en championnat. Comme à l'aller à l'Etihad, les Red Devils ont défendu bas et profité de la vitesse d'Anthony Martial et Daniel James pour amener le danger dans le camp adverse.

"Le désir, l'attitude, l'engagement, la connection entre les supporters et les joueurs, c'est ce qui m'a le plus plu, a réagi le technicien norvégien après le coup de sifflet final. Par moments nous les avons pressés, les avons fait reculer, nous avons essayé d'être agressifs.

"Nous leur avons fait commettre des erreurs et nous sommes heureux du résultat. Anthony [Martial] et Bruno [Fernandes] se sont bien entendus. C'est un privilège d'être entraîneur d'une équipe avec une telle attitude. Vous ne pouvez pas demander plus.

"Pour nos joueurs, battre une équipe comme Manchester City est fantastique. Je suis ravi pour eux." Prochains rendez-vous pour les Red Devils, jeudi en Autriche face au LASK Linz en Europa League (18h55) puis dimanche à Tottenham (17h30).