Solskjaer : "Cela aurait pu finir Ã  12-4 !"

L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a salué la performance de son équipe lors de la victoire 6-2 contre Leeds, dimanche, en déclarant que le match aurait pu se terminer sur un score de 12-4.

Il y a eu 43 frappes au cours de 90 minutes palpitantes à Old Trafford, les deux équipes s'étant engagées à pratiquer un football offensif.

Ce sont les Red Devils qui ont pris les commandes dès le début, Scott McTominay ouvrant le score après 69 secondes avant de doubler rapidement la mise pour devenir le premier joueur de l'histoire de la Premier League à marquer deux fois dans les trois premières minutes d'un match.

Bruno Fernandes a également marqué deux fois, d'autres buts de Victor Lindelof et de Daniel James mettant en valeur une belle victoire. Liam Cooper et Stuart Dallas ont répliqué pour les Whites, qui ont joué leur rôle dans une rencontre passionnante.

Après avoir débuté la rencontre avec seulement trois buts en six matches de Premier League à domicile sur toute la saison, Solskjaer était ravi de voir son équipe revenir en forme sur son propre terrain.

"C'était fantastique dès la première minute. Nous avions un plan, aller vers l'avant quand nous avions le ballon et Scott McTominay a marqué deux buts dans les trois premières minutes", a déclaré le Norvégien à Sky Sports.

"Imaginez s'il y avait eu 75 000 personnes dans [le stade], cela serait entré dans l'histoire comme l'une des grandes performances contre Leeds. Nous avons dû gagner en courant autant qu'eux, c'est un défi. Cela aurait pu être 12-4 ! C'est ce genre de match.

"J'ai aimé ça, c'était frénétique, mouvementé. Quel que soit le score, ils ont une certaine attitude ou un certain style, qu'ils mènent 5-0 ou soient menés autant."

Cette victoire place Manchester United à la troisième place de la Premier League et à cinq points du leader Liverpool, avec un match en moins à l'approche de la période des fêtes.

Solskjaer, cependant, ne prête pas beaucoup attention au classement du championnat à ce stade. "Nous ne sommes même pas à mi-chemin, la position dans le championnat n'est pas quelque chose que nous regardons, nous regardons l'amélioration de l'équipe", a-t-il affirmé.

"Maintenant, nous sommes de plus en plus en forme et plus forts. Nos fans en avaient besoin."