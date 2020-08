"Gagner l'Europa League serait le plus grand accomplissement de ma carrière"

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que gagner l'Europa League cette saison serait la plus grande réussite de sa carrière. United affrontera le FC Copenhague à Cologne en quart de finale, et se mesurera aux Wolves ou au FC Séville en cas de victoire au tour suivant.

Solskjaer est devenu une figure légendaire pendant ses années de jeu à Old Trafford, remportant six titres de Premier League, deux FA Cups et la Ligue des Champions. Le célèbre Norvégien a marqué le but de la victoire contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions 1999 pour sceller le triplé.

Cependant, malgré tout ce qu'il a accompli au cours de sa carrière de joueur, Solskjaer a insisté sur le fait que rien ne serait comparable au fait de soulever un trophée en tant que patron des Red Devils.

"Je suis ambitieux, et l'un de mes rêves est de soulever le trophée en tant que manager de ce club, a déclaré le coach de 47 ans. Je dois ma carrière à ce club, donc gagner quelque chose en tant que manager serait le moment le plus fier de ma vie de footballeur. Ce serait la plus grande réussite.

"En tant que joueur, je faisais partie d'une équipe fantastique et, parfois, il suffit de surfer sur une vague. Roy Keane disait que son dos lui faisait mal parce qu'il me portait et il a probablement raison ! J'ai contribué du mieux que j'ai pu, j'étais toujours prêt. Soulever un trophée maintenant serait le meilleur moment de ma carrière."

Solskjaer a guidé United vers une troisième place en Premier League cette saison, qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine à la clé. Le manager espère que le fait de remporter un trophée pour couronner la saison en cours sera un tremplin vers des choses plus grandes et meilleures en 2020-21.

"Cela signifie plus de dévouement et plus de concentration car cela vous fait penser "C'est ce que je voulais". Certains joueurs peuvent se reposer sur leurs lauriers une fois qu'ils ont gagné quelque chose, mais en regardant ce groupe, cela signifierait que ce que nous faisons maintenant fonctionne.

"Tout est entre leurs mains. Ils savent qu'ils sont à Man Utd et que nous avons les ressources pour construire. Nous avons élaboré un plan en tant que club il y a 18 mois, lorsque j'ai rencontré Ed Woodward, et ce n'était pas une solution rapide. Nous voulons construire. Nous sommes allés en demi-finale de League Cup et de FA Cup et la prochaine étape est de dépasser cela. Ce serait un autre pas en avant pour cette équipe."