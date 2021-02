Solskjaer : "La course au titre n'est pas terminée"

Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait que la course au titre n'est pas "terminée" après que Manchester United ait battu Newcastle à Old Trafford dimanche soir. Manchester United est remonté à la deuxième place du classement de la Premier League en battant Newcastle 3-1, grâce aux buts de Marcus Rashford, Daniel James et Bruno Fernandes. Ce résultat est venu après que Manchester City ait battu Arsenal 1-0 pour étendre son avance au sommet à 10 points.

Néanmoins, Ole Gunner Solskjaer ne pense pas que le titre de Premier League soit complètement hors de portée de son équipe et que le titre soit déjà entre les mains de Manchester City. "Je ne dirai jamais que c'est fait tant que ce n'est pas fait", a déclaré l'entraîneur des Red Devils en conférence de presse après le match. "Nous avons vu tellement d'exemples d'équipes qui s'y sont accrochées, qui ont continué à travailler et qui ont continué à faire leur propre travail".

"Quelque chose peut arriver. Ce n'est pas quelque chose auquel nous pensons - nous pensons juste à nos propres performances. C'est la seule chose que nous pouvons contrôler. Nous avons beaucoup de choses à jouer et en tant qu'équipe, nous avons beaucoup à améliorer. Il est important de créer une dynamique en allant sur le terrain et en jouant bien", a ajouté l'entraîneur des Red Devils.

"Nous avons eu quelques revers à West Brom et Sheffield United où je peux m'asseoir ici et expliquer pourquoi nous n'avons pas obtenu les points que nous méritions mais ce n'est pas ce que je veux. Pour moi, les garçons sont vraiment concentrés. Nous avons bien récupéré mentalement et physiquement. Ce n'est pas facile de jouer jeudi soir en Ligue Europa et de revenir ici. C'est peut-être pour cela qu'il nous a fallu 45 minutes pour se mettre dedans", a conclu le Norvégien.