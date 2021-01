Solskjaer : "Pogba est de mieux en mieux"

Paul Pogba est "de mieux en mieux", selon le boss de Manchester United, Ole Gunnar Solskaer.

Le milieu de terrain français a été sous le feu des critiques pendant une grande partie de son deuxième passage chez les Red Devils, mais surtout ces derniers mois, au cours desquels il a souffert de blessures et de la Covid.

Solskjaer pense que c'est peut-être seulement maintenant que l'ancienne star de la Juventus retrouve son meilleur niveau. Il a certainement été l'un des meilleurs joueurs de de son équipe, United l'ayant emporté 2-1 contre Aston Villa pour revenir à hauteur de Liverpool en tête de la Premier League.

"Il est de mieux en mieux, de plus en plus en forme, a commenté Solskjaer à 'Sky Sports'. Il a bien joué aujourd'hui. C'est une équipe physique. Paul est l'un de ces garçons qui peuvent tenir les joueurs à distance et récupérer le ballon pour nous."

Plus largement, il a admis être plus que satisfait du contenu des performances de son équipe.

"Vous êtes toujours ravi de trois points. La performance était bonne et nous avons eu des occasions. Nous avons réalisé un bon arrêt à la fin et Eric Bailly a fait un contre fantastique, ce qui nous a probablement permis de marquer deux points", a-t-il déclaré.

"C'était peut-être un peu trop ouvert et nous avons gâché des occasions. Nous avons essayé de jouer la dernière passe au lieu de sécuriser la première et d'utiliser l'espace qui était là."

Pendant ce temps, le Norvégien était heureux de se retrouver co-leader du championnat. "Bien sûr, nous sommes heureux de ce que nous faisons. Nous avons montré que nous nous sommes beaucoup améliorés en un an. Nous avons perdu contre Arsenal lors du dernier jour de l'année. Nous nous sommes énormément améliorés. Nous sommes de plus en plus en forme et de plus en plus forts", a-t-il déclaré à 'BBC Sport'.

"Ces joueurs apprennent et ont faim d'apprendre, ce qui est important. Ils arrivent chaque jour avec une faim et un désir d'être les meilleurs le jour du match. Ils ont été concentrés."

La prochaine étape pour United est une demi-finale de la Carabao Cup contre Manchester City le 6 janvier, suivie d'un match à domicile contre Watford.