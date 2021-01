"Quelques joueurs en manque de temps pourront partir"

L’Angleterre est plongée dans un nouveau reconfinement avec l’apparition du virus mutant du coronavirus et la Premier League n’est pas épargnée avec des cas positifs de plus en plus nombreux et des matches reportés. Mais la saison continue son petit bonhomme de chemin avec la 18eme journée dans ce milieu de semaine.

Dans une période au rythme intense, Manchester United compte mettre la pression sur Liverpool contre Burnley. Dans le dur en début de saison, les Red Devils ont redressé la barre et sont désormais deuxièmes du championnat.

"Nous sommes mieux cette saison que la saison dernière par rapport à la même période l'an dernier, a confié Solskjaer. Nous avons gagné plus de matchs, marqué plus de buts, mieux joué. C'est un point positif, mais comme je l'ai dit, personne ne se souvient des tableaux de classement de janvier."

Plus que jamais lancé à la conquête d’un titre de champion, Manchester United ne compte pas faire exploser son effectif et ainsi garder le maximum de force vive afin de trouver un successeur aux Red Devils de 2013, dernière équipe mancunienne championne.

"Janvier est toujours difficile. Si quelque chose se présente, c'est de toute façon un objectif à long terme, c'est un autre scénario. Mais peu d'équipes aimeraient perdre des joueurs en janvier."

Pas de nouvelles pioches 2021 version Bruno Fernandes donc. Malgré les rumeurs de départ de Paul Pogba ou les envies de jouer un peu plus de Donny van de Beek, peu de mouvements sont à prévoir.

Si départ il y a, ce ne sera que pour des jeunes joueurs en manque de temps de jeu, à l’image de Timothy Fosu-Mensah. L’arrière droit, annoncé dans le viseur de Rennes ou Monaco, va rejoindre le Bayer Leverkusen comme peut le confirmer 'Goal' contre un chèque de deux millions d’euros.

"Il est peu probable que quelque chose se produise du côté des arrivées. Il peut y avoir deux ou trois départs parce que certains méritent de jouer plus au football pour leur propre bien et leur propre carrière."