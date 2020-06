Solskjaer vise le podium après le triplé de Martial

Ole Gunnar Solskjaer a averti qu'il y avait plus à venir de la part de son Manchester United alors qu'ils visent désormais la troisième place après avoir battu Sheffield United. Manchester United est désormais à deux points de Chelsea en quatrième position après une victoire nette et sans bavure à Old Trafford grâce à un coup du chapeau d'Anthony Martial. Et tandis que Solskjaer était satisfait de la performance de son équipe, il pense qu'il y a encore place à l'amélioration et considère qu'ils auraient dû marquer plus.

"Parfois, c'était un très, très bon football, nous aurions pu et dû marquer plus de buts pour tuer le match avant la mi-temps", a déclaré Solskjaer. "Il est toujours inquiétant d’aller à la mi-temps en sachant que vous auriez dû marquer plus de buts comme nous contrôlions le jeu, les pressions et nous avons arrêté de jouer. Je suis très content de cela, mais il y a encore plus à venir et nous ne devrions pas être à 100% satisfaits."

La victoire signifie que Man Utd est désormais à six points de Leicester, troisième, avec un voyage au King Power à venir avant la fin de la saison - et Solskjaer n'exclut pas que United termine troisième : "Je n'ai jamais dit que la quatrième place était notre objectif. Nous voulons gagner, nous voulons monter au troisième rang, bien sûr, nous voulons", a-t-il déclaré. "J'espère que nous pourrons compter les points et n'avoir que deux équipes devant nous à la fin."

Anthony Martial a brillé dans le match, qui a été le premier match à huis clos à Old Trafford, et tandis que tout le monde a fait l'éloge de son troisième but, Solskjaer a été plus impressionné par le mouvement du Français pour le premier but. "Le troisième but était un grand but. Mais pour moi, le premier et le second étaient meilleurs. Il est dans la surface, prêt à partir. Nous avons travaillé là-dessus, entrant plus souvent dans cette situation", a déclaré le Norvégien.

"Au premier poteau, il a fait preuve de sang-froid et je pense, comme je l'ai dit, que le premier but était vital dans sa façon de se tourner et de se mettre en position de marquer à partir du centre de Marcus. Je suis très content de cela. Il se retrouve de plus en plus dans la position qu'il aurait pu avoir face aux Spurs, il est en bonne forme", a conclu Solskjaer. Anthony Martial a signé son premier triplé en carrière ainsi que le premier marqué par un joueur de Manchester United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson.

Robin van Persie a été le dernier joueur de Manchester United à avoir marqué trois buts en un match, et Martial espère que le coup du chapeau de mercredi est un signe des choses à venir : "C'est spécial pour moi parce que c'est mon premier et j'espère que ce n'est pas le dernier", a déclaré Martial à 'Sky Sports'. "Cela faisait longtemps que personne n'avait marqué trois buts pour Manchester United. Ce fut une victoire importante contre une équipe qui est juste derrière nous, il est donc important pour nous de continuer et de gagner la suivante".