Grosse occasion perdue pour Manchester United

Manchester United pensait prolonger ce lundi sa bonne série dans le championnat anglais en dominant Southampton. Les locaux tenaient leur victoire, mais ils ont abandonné deux points juste avant le coup de sifflet final. Un corner subi dans les dernières minutes leur a été fatal et les prive d'un cinquième succès consécutif

Les Red Devils ont manqué leur entame dans ce match, mais ils ont parfaitement su se reprendre après et tout plaidait en faveur d'une nouvelle victoire. Mais, Paul Pogba et consorts n'ont pas réussi à se mettre à l'abri et ils l'ont payé au prix fort. Michael Obafemi les a refroidis à la 96e en reprenant victorieusement un corner.

Sous les yeux de Sir Alex Ferguson, venu assister à la rencontre dans un Old Trafford vide, les Mancuniens ont donc eu d'abord à courir derrière le score. A la 12e minute, Stuart Armstrong est venu exploiter une perte de Paul Pogba devant sa surface. Il fut un temps où un tel tournant aurait scié les jambes des Red Devils. Mais ce Manchester United-là sait réagir. Et, surtout, il ne connait pas le doute.

A peine huit minutes après l’ouverture du score adverse, la parité a été rétablie. Marcus Rashford a remis les siens sur la bonne voie en cueillant un centre d’Anthony Martial. Malheureux à la finition à la 10e, avec un face à face raté contre le portier adverse, ce dernier s’est ensuite transformé en buteur en convertissant sa 2e opportunité. A la 23e, l’ancien Monégasque a trouvé la faille d’une frappe puissante après avoir fait la différence dans la surface.

Ça faisait 2-1 et c'est un avantage dont Manchester United a eu la mauvaise idée de se contenter. Paul Pogba a notamment vendangé une balle de 3-1 à la 28e, tandis que Rashford a manqué de peu le doublé à la 56e. Côté Southampton, il n’y a eu qu’une seule alerte avant le 2-2, mais elle fut de taille. A la 86e, un superbe tir de Nathan Redmond prenait la direction du cadre, mais David De Gea s’est détendu de tout son long pour neutraliser le danger.

Au final, Manchester United a donc dû partager les points. Un match nul qui les maintient hors du Top 4. Même si rien n'est perdu en vue d'une qualification pour la Ligue des Champions, ce score de parité risque de laisser beaucoup de regrets lors du décompte final de la saison.