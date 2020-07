Manchester United va payer 110 millions d'euros pour Sancho

Le Borussia Dortmund pourrait donc obtenir ce qu'il cherchait depuis plusieurs mois et vendre Jadon Sancho pour la somme souhaitée à Manchester United.

Selon les informations du 'Daily Mail', l'accord entre le Borussia Dortmund et Manchester United serait proche d'être bouclé après des nombreux mois de rumeurs.

Les Red Devils pourraient donc payer jusqu'à 110 millions d'euros pour recruter l'international anglais cet été, le plus gros objectif du club et de Solskjaer depuis plusieurs mois.

Un retour au pays se rapproche de plus en plus pour le joueur des Three Lions, qui pourrait bien commencer une nouvelle aventure chez le club voisin de son club formateur.