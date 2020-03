Manchester United va prolonger Matic

L'avenir de Nemanja Matic est toujours incertain à Old Trafford et son contrat avec Manchester United se termine à la fin de la saison en cours.

Malgré quelques doutes, la direction du club aurait pris la décision de lui proposer une prolongation de bail.

Selon les informations de 'Manchester Evening News', les Anglais ont désormais la ferme intention de prolonger le contrat du milieu de terrain une saison de plus, afin de le récompenser de son bon rendement sur le terrain au cours de ces dernières journées.

Solskjaer est satisfait des prestations de l'ancien joueur de Chelsea et souhaite le préserver dans les rangs de Man United.

Le technicien a fait appel à lui à plusieurs reprises, notamment lors des absences de Paul Pogba et Scott McTominay.

En cet exercice 2019-20, Matic compte 21 apparitions et a été titulaire à 19 reprises. Le milieu a inscrit un but et délivré trois passes décisives.

Le joueur était déjà sur le point de prolonger au mois de janvier et avait fait le point sur sa situation en conférence de presse. "Je veux rester ici. C'est un honneur pour moi de représenter ce club. Je suis venu à Old Trafford pour gagner et s'ils veulement que je reste, je le ferai", avait-il confié.