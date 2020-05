Manchester United va tenter une nouvelle approche pour Moussa Dembélé

Moussa Dembélé est l'un des attaquants les plus courtisés sur le marché des transferts et est ciblé par les plus grandes écuries européennes. Manchester United s'intéresse de nouveau à lui.

A en croire les informations du tabloïd britannique le 'Daily Star' les Anglais vont formuler une nouvelle offre aux Gones pour enrôler Moussa Dembélé en vue de la saison prochaine.

Le joueur français qui milite dans les rangs de l'Olympique Lyonnais est dans l'agenda des plus grands cadors d'Europe.