Manchester United vers Traoré si Sancho ne vient pas ?

Manchester United veut continuer sur sa lancée et renforcer son attaque pour la saison prochaine, dans l'espoir de pouvoir faire une saison complète et régulière en cas de qualification en Ligue des champions.

Mais les Red Devils doivent penser à des alternatives sur le mercato. Car si Jadon Sancho est la cible principale, le Borussia Dortmund ne rendra pas les choses faciles aux potentiels acheteurs cette année.

Ainsi, si Sancho ne peut pas aller en Angleterre cet été, Manchester United doit penser à un plan B. Et le plan B ne serait autre qu'Adama Traoré, qu'on ne présente plus en Premier League après sa bonne saison à Wolverhampton.

Selon les dernières informations du 'Sun', Adama Traoré sera logiquement moins cher que Jadon Sancho, même si les Wolves seraient prêts à demander 100 millions d'euros pour l'Espagnol.

Les négociations ne seront pas non plus faciles pour Adama Traoré, et encore moins si le club de Wolverhampton parvient à se qualifier en compétition européenne. Pour rappel, Wolves et Red Devils se battent pour l'Europe.