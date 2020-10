West Ham donne des regrets à Manchester City

Pour ce choc de la 7ème journée de Premier League, Pep Guardiola avait reconduit la même équipe que contre Porto (3-1), sans Foden, sans Kevin de Bruyne, et s'en est mordu les doigts dès le début du match.

Son équipe est innofensive, incapable de se procurer des actions dans la moitié de terrain adverse, et pire, très fébrile en défense.

Dès la 18ème minute, sur une des nombreuses contre-attaques de West Ham, Michail Antonio est seul au milieu de 6 Citizens et se fend d'une reprise de volée somptueuse en se servant du corps de Ruben Dias comme appui, le Portuguais étant incapable de passer devant lui.

Galvanisés, les "Hammers" font une mi-temps maitrisée, en bloc bas, forçant le jeu adverse vers le milieu de terrain. Or ce milieu de terrain Citizen, il est incapable de produire quoi que ce soit : Rodri et Gundogan sont trop identiques pour se compléter, et Bernardo Silva n'est jamais totalement rentré dans son match.

Le bloc est statique, ne propose pas suffisament, ne porte pas le ballon et se met régulièrement en danger en transition défensive. Ce n'est pas une nouveauté, les équipes de Pep Guardiola peinent à défendre dans les grands espaces, et Michail Antonio s'en donne à coeur joie.

Ruben Dias, abandonné par ses coéquipiers, peinent à contrôler le colosse, qui se montre constamment dangereux. Si il est abandonné, c'est parce que Cancelo et Walker sont réquisitionnés aux avants postes pour tenter de faire des différences (sans succès) et peinent à revenir protéger leur but.

Les Citizens rentrent au vestiaire menés mais surtout sans idées.

En deuxième période, le rapport de force va s'inverser avec la rentrée de Phil Foden et Kévin De Bruyne, très disponibles, apportant des solutions entre les lignes et habiles avec le ballon. Reclus dans leur camp, les "Hammers" vont finalement encaisser le but de l'égalisation, justement par Phil Foden.

L'équipe de Pep Guardiola va continuer à pousser, mais la défense de West Ham est exemplaire, notamment Masuaku qui n'a laissé aucune offensive des "Skyblues" passer par son couloir.

Les deux équipes ne concrétisent pas leurs quelques occasions, et se quittent sur ce score de 1-1.

Les Citizens repartent donc avec un point, mais surtout beaucoup de regrets dans leurs valises, ce match aurait pu être à leur portée si ils avaient su être plus protagonistes avec le ballon. Quant à West Ham, les bons résultats s'enchainent face aux gros, après les victoires contre Leicester et les Wolves, et le match nul contre Tottenham.