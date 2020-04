Mancini : "Il serait mieux que le football ne reprenne pas"

Le football italien prévoit de reprendre l'entrainement immédiatement après la fin du déconfinement. Le gouvernement doit donner son accord après avoir reçu le protocole sanitaire de la part de la FIGC et qui définira les les lignes directrices de l'entraînement. Pour ce qui est du retour à la compétition, l'incertitude continue de régner.

S'exprimant sur Instagram directement avec 'La Gazzetta dello Sport', Roberto Mancini, le patron de La Nazionale, a discuté de cette question en l'abordant de son point de vue, celui du commissaire technique de l'équipe nationale. "Comme entraîneur, je pourrais dire que ne pas reprendre le championnat serait, égoïstement, un avantage: de nombreuses journées d'affilée seraient lourdes et il n'y aurait pas de repos pour éviter les blessures et les baisses de performances. Je sais que les joueurs veulent revenir et c'est pour eux que j'espère qu'il y aura une reprise".

Alors qu'il s'occupe désormais de la sélection azzurra, Mancini garde un attachement envers son ancien club de l'Inter. Cette saison, il a suivi avec attention la progression de cette équipe. "Une équipe solide s'était constituée avec moi, puis 4-5 autres joueurs importants sont arrivés. Je pense que l'Inter aurait tôt ou tard remporté la Ligue des Champions de toute façon avec ce cycle inauguré par moi, mais le mérite est évidemment celui de Mourinho. Le retour en 2014? Je croyais ce qu'ils me disaient, j'aurais dû y prêter plus d'attention. Nous étions au sommet du championnat depuis plusieurs mois, peut-être qu'avec le temps nous serions arrivés à nos objectifs".