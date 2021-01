Mandanda, Alvaro Gonzalez… Les réactions après Monaco - OM

L’AS Monaco est sorti victorieux de son duel contre l’OM, ce samedi soir à Louis II. Alors qu’elle était menée au score, l’équipe princière a réussi à renverser la vapeur et l’emporter au final 3-1. Un succès dont les Monégasques se sont naturellement félicités. Les Olympiens, eux, avaient le moral en berne au coup de sifflet final. Les hommes de Villas-Boas constatent avec amertume que rien ne leur réussit en ce moment.

Steve Mandanda (gardien de l’OM sur Canal+) : "On fait une bonne 1e mi-temps, où on est assez solides et à ne pas trop subir. Après, on est sur une période où c’est compliqué. On prend 3 buts sur coup de pied arrêtés, on n’est pas assez concentrés. Et le deuxième n’aurait pas dû être validé. C’est comme ça, le moindre petit truc on le paye cash. Mais on n’a pas choix. Il faut tenir mentalement. La saison reste longue et il ne faut pas lâcher. Il y a tout en ce moment qui est un peu contre nous : les résultats, les pépins physiques, le départ de Morgan… Le facteur chance ne nous a pas souri pas non plus. Mais, ce ne sont pas des excuses. Il faut assumer. Il faut être fort mentalement dans ces circonstances. On fait front, et on est à fond derrière le coach. On sait ce qu’on lui doit. On doit donner le maximum pour renverser la tendance. On ne sort pas de cette situation en un claquement de doigts."

Alvaro Gonzalez (défenseur de l’OM sur Canal+) : "On vit une situation difficile à Marseille. On commence à perdre beaucoup de points. Après avoir concédé le premier but, on a essayé de réagir, mais on a pris un but alors qu’il n’y avait pas de corner pour Monaco. La mentalité était différente des précédents matches. Donc c’est dur, quand même l’arbitrage ne nous est pas favorable. On a eu l’impression de mieux jouer au ballon ce soir. On va continuer pour le club et les supporters pour se relever de cette situation."

Stevan Jovetic (attaquant de Monaco sur Canal+) : "Oui, j’ai essayé de tirer fort. Je l’ai bien tiré, et je suis content de mon but et aussi de la victoire. C’était important pour nous, car l’OM est une bonne équipe. C’est un concurrent pour nous. On enchaine les succès tranquillement. On a fait 20 minutes pas bonnes au début, mais on a mieux joué après. Et en seconde, on a été mieux physiquement. On a une bonne équipe, mais une équipe jeune et c’est mieux qu’on ne parle pas trop de nous. Mais on va tout donner pour arriver le plus haut possible."