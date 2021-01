Manuel Neuer élu joueur allemand de l'année

Le site officiel de la Mannschaft a annoncé ce dimanche que le gardien Manuel Neuer a été élu joueur de l'année 2020 par les fans.

Cette récompense vient s'ajouter aux multiples trophées (collectifs et individuels) remportés en 2020 : Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Ligue des champions, Supercoupe d'Allemagne, Supercoupe d'Europe et The Best du meilleur gardien. Autant dire qu'il a tout gagné.

Son coéquipier Serge Gnabry a décroché la deuxième place avec 15%, tandis que Matthias Ginter ferme la marche du podium avec 9,3%.