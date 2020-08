Neuer espère voir Thiago rester au Bayern

En marge du huitième de finale retour face à Chelsea samedi (21h), Manuel Neuer s'est présenté face à la presse. Le capitaine du Bayern Munich s'est longuement arrêté sur l'un des dossiers chauds de l'été bavarois : Thiago Alcantara.

Le milieu de terrain espagnol n'a plus qu'un an de contrat et est annoncé en partance depuis quelques semaines, notamment vers la Mersey et Liverpool. Conscient de l'importance de son coéquipier chez les champions d'Allemagne, Neuer n'a pas lésigné sur les compliments pour tenter de faire pencher la balance.

"J'espère que ce ne sera pas l'un des derniers matchs de Thiago, a déclaré le champion du monde 2014. Il a dû subir une opération à la fin de la saison, mais maintenant il est de retour à 100%. C'est un joueur très précieux pour nous, surtout en phase de possession. Il est très important pour nous. En fait il est notre moteur au milieu de terrain."

En fin de contrat en juin 2021, Thiago Alcantara semble vouloir découvrir quelque chose de nouveau après six années en Bavière. Une situation qui donne de forts maux de tête aux dirigeants munichois qui verraient d'un mauvais un départ gratuit dans un an. Ils ont d'ailleurs prévenu "que le joueur ne sera pas bradé" malgré sa situation contractuelle. Quoi qu'il en soit, le dossier Alcantara devra attendre encore un peu avant de trouver son dénouement, le Bayern Munich étant lancé dans la quête d'un triplé.