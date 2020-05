"J'entends la frustration des sportifs et des présidents de Ligue 1"

Prise début mai, la décision d'arrêter définitivement la Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus a généré de nombreuses critiques, notamment au sein de certains clubs de Ligue 1. Interrogée par RTL ce dimanche, Roxana Maracineanu est une nouvelle fois revenue sur cette décision.

"J'entends la frustration des sportifs et des présidents de clubs de Ligue 1, car c'est surtout eux qu'on entend. Dans le contexte qui était le nôtre au 11 mai, on ne pouvait pas avec la proposition qu'on avait sur table - un championnat qui finisse le 3 août - autoriser une reprise plus tôt que ce qu'on a fait là", a-t-elle expliqué.

"Il y a au moins quatre semaines de remise à niveau. Il faut un certain temps pour se remettre d'un tel confinement et derrière, rejouer, retrouver les réflexes de jeux collectifs. Nous avons eu aussi des clusters en France, situation que n'ont pas connue nos voisins, notamment l'Allemagne. Pour reprendre des compétitions sportives, il y a une notion d'équité qui est indispensable et on n'aurait pas pu l'avoir sur tout le territoire, car certains auraient repris et pas d'autres."

La ministre s'est également exprimée sur la suite, alors notamment que la LFP espère reprendre la saison le 22 août prochain. "Maintenant on espère que les compétitions sportives vont reprendre, peut-être mi-juillet, voire début août. Après, quelles compétitions, ce n'est pas à moi d'en décider, c'est aux instances sportives. Elles ont eu presque deux mois et demi, quand même, pour en discuter. Les discussions n'ont pas tellement porté sur ce sujet-là alors qu'elles auraient peut-être dû."