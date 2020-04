Marcelo Diaz pense pouvoir jouer jusqu'à 38 ans

Alors qu'ils ne peuvent plus jouer, les joueurs s'entraînent depuis chez eux et sont encore plus présents sur les réseaux sociaux.

Marcelo Diaz a voulu se rapprocher de ses fans et a réalisé un direct sur Instagram. Lors de celui-ci, il a répondu aux questions de ses followers.

Le joueur a été interrogé sur sa retraite, et a été pour le moins clair. "Je pense pouvoir jouer jusqu'à mes 38 ans. J'ai 33 ans et je me sens bien physiquement, j'espère que les jambes suivront".

De plus, le Chilien a révélé où est-ce qu'il aimerait finir sa carrière professionnelle. "Mon intention est de retourner à Universidad de Chile et prendre ma retraite là-bas, comme vous le savez, mais cela ne dépend pas de moi. On peut avoir des envies, mais cela ne se passe pas toujours comme on le souhaite...", a conclu Marcelo Diaz.