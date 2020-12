Marcelo, engagé : nouveau coach personnel et travail sur son temps libre

Marcelo fait partie de cette vieille garde des joueurs du Real Madrid qui reçoit une grande partie des critiques lorsque l'équipe n'est pas à la hauteur. Un des aspects qui lui a été reproché est sa forme physique. Il a engagé un entraîneur personnel pour s'améliorer dans ce domaine.

Il s'agit d'Adolfo Madrid, très connu dans le monde du football. Selon le journal 'AS', il s'occupe également de Marcos Llorente de l'Atlético de Madrid, Ibai Gómez de l'Athletic Bilbao et Jenni Hermoso de Barcelone. L'idée est de se préparer pour que le physique ne lui fasse pas défaut dans les matches auxquels il participe.

C'est la seule façon pour lui de retrouver sa place qu'il a perdue au fil du temps. L'arrivée de Mendy et son déclin au fil des années l'ont fait passé au second plan, bien qu'il ait toujours la confiance de Zidane. Cette saison, il a disputé six matchs.

Dans ses storys Instagram, où l'on peut voir qu'il a engagé Adolfo Madrid, on le voit faire plusieurs exercices pendant un jour de repos. S'il arrive en bonne forme pour le match de Liga contre Séville, que Sergio Ramos manquera, il pourrait s'imposer.