Marcelo et Odriozola de nouveau blessés

Après un match nul au Wanda Metropolitano (1-1), le Real Madrid a l'occasion de réduire de trois points l'avance de l'Atlético de Madrid ce samedi.

Vendredi, Zidane a annoncé sa liste de joueurs, avec le retour de Ramos et Hazard dans l'équipe. En revanche, 'AS' rapporte que Marcelo et Odriozola sont de nouveau blessés.

Les blessures des deux joueurs ne semblent pas graves, en effet, le club n'a pas publié de rapport médical jusqu'à présent.

Le Brésilien est indisponible en raison d'une surcharge musculaire à la cuisse gauche tandis que l'ancien joueur de la Real Sociedad a un problème à un adducteur. Tous deux devraient être prêts pour la partie décisive de la saison en avril.