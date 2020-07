Marcelo, la relÃ¨ve est assurÃ©e

Zinedine Zidane adore faire venir des promesses françaises pour les faire briller au Real Madrid. Et Ferland Mendy n'était pas une exception, et a réussi à s'imposer en une saison.

Arrivé au sein de la capitale madrilène l'été dernier en provenance de l'Olympique Lyonnais, le jeune international français avait la lourde tâche de jouer les doublures de Marcelo.

Et petit à petit, le défenseur latéral gauche s'est fait une place dans l'équipe de Zinedine Zidane et a réussi à jouer le rôle de Marcelo, en se montrant solide en défense mais aussi actif en attaque dans son couloir.

Celui-ci a même inscrit son premier but dès sa première saison au Real Madrid, un but précieux contre Grenade qui a pesé lourd dans la course au titre.

Son heatmap prouve d'ailleurs qu'il a su se montrer actif dans tous les domaines sur son couloir cette saison. Zidane a su alterner entre Ferland Mendy et Marcelo en fonction des adversaires, et finalement, le Français a participé à 30 matches cette saison. De quoi être fier quand on sait qu'il venait se frotter à un joueur considéré comme l'un des meilleurs défenseurs latéraux du monde.