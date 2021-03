Marcelo, lui aussi dans le viseur de David Beckham ?

À bientôt 33 ans, Marcelo a pris une place de second plan dans l'effectif de Zinedine Zidane cette saison au Real Madrid en raison de l'ascension de Ferland Mendy, et de ses nombreux pépins physiques.

Le Français s'est imposé dans le onze madrilène, et Marcelo n'a disputé que dix rencontres cette saison. En fin de contrat en 2022, le défenseur brésilien pourrait donc se laisser convaincre de quitter son club de coeur à la fin de la saison.

Et selon les informations de 'France Football', David Beckham et son Inter Miami seraient intéressés par le défenseur latéral brésilien et voudraient le convaincre de rejoindre la MLS.

Reste à savoir si le joueur sera intéressé par ce grand changement qui pourrait être un nouveau pas vers la fin de son étincelante carrière professionnelle.