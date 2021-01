Marcelo retire la neige sur ordre de son entraîneur

Marcelo a toujours pour objectif d'être ce qu'il était avant. Ou du moins, se rapprocher le plus possible de sa meilleure version, celle qui lui a fait prendre le couloir gauche du Bernabéu pendant toutes ces années.

Pour ce faire, l'arrière latéral brésilien a fait appel aux services d'un entraîneur personnel. Adolfo Madrid était déjà chargé de la préparation physique de Marcos Llorente ou d'Ibai Gómez, entre autres. Il aide maintenant l'arrière latéral, qui a depuis longtemps perdu sa place de titulaire au profit de Mendy.

Et l'un des exercices qu'il a demandé à Marcelo de faire lui a été imposé par la tempête qui a frappé Madrid ces derniers jours : il l'a fait retirer la neige et la glace des trottoirs et des routes !

Après la routine quotidienne, Adolfo Madrid a partagé une story sur Instagram avec le message "surprise finale" et une photo du défenseur merengue en pleine action dans la neige. C'est comme ça qu'on fait d'une pierre deux coups.