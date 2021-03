Marco Asensio retrouve la forme

Marco Asensio, le joueur du Real Madrid, a du mal à retrouver son niveau d'antan. Sa grave blessure ne lui a pas facilité la tâche et le joueur a eu du mal à se montrer régulier cette saison malgré la confiance de Zinedine Zidane.

Mais le joueur des Baléares âgé de 25 ans n'a jamais baissé les bras et ses efforts semblent porter leurs fruits ces derniers temps. Asensio semble aller un peu mieux dernièrement : il a marqué 2 buts sur les 27 minutes qu'il a jouées lors des matchs contre l'Atalanta et le Celta. Deux buts en 27 minutes... c'est plus que sur les 1870 minutes jouées précédentes.

L'entraîneur français du Real Madrid est convaincu qu'Asensio se battra pour retrouver sa place dans son onze de départ. Le calendrier de l'équipe merengue est compliqué pour la fin de saison et Zinedine Zidane devrait pouvoir compter sur son joueur.

L'attaquant du Real Madrid a un autre objectif, celui de retrouver son niveau afin de se battre pour une place en sélection espagnole à quelques mois du coup d'envoi de l'Euro.