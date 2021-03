Marco Van Basten souhaite la fin du hors-jeu

L'ancien footballeur néerlandais Marco van Basten continue de faire valoir que le football ne s'améliorerait que si la loi sur le hors-jeu était annulée, ce qui mettrait également fin aux controverses entourant l'arbitre vidéo (VAR).

Il y a eu des discussions sur une adaptation de la règle ou une mesure en dessous de laquelle un hors-jeu ne serait pas envisagé, mais pour Van Basten la décision devrait être radicale : "Je suis toujours très curieux des règles du hors-jeu, car je suis convaincu que ce n'est pas une bonne règle. Au moins, j'aimerais tester comment ce serait, parce que le football est possible sans cette règle et je pense que le jeu serait meilleur sans elle. Nous pouvons faire beaucoup pour améliorer le football, pour le rendre plus excitant, spectaculaire, intéressant", a déclaré l'ancien buteur et international à la chaîne britannique 'Sky Sports'.

"Si cette ligne est terminée, il y aura une tendance à reculer, mais alors la visibilité du gardien de but sera compromise, donc je ne pense pas qu'il y aurait de revers majeurs. En revanche, les défenseurs mettraient le ballon en jeu et avanceraient beaucoup plus vite", a-t-il défendu, renforçant une idée qu'il avait déjà avancée lors de sa collaboration avec la FIFA en 2017. "Maintenant, on perd trop de temps avec la VAR", a-t-il déploré.