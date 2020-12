Marco Verratti se méfie de la vitesse de Manchester United

Le milieu de terrain italien Marco Verratti va enfin disputer sa première titularisation de la saison en Ligue des champions et devrait bien être aligné contre Manchester United.

Le joueur italien a retrouvé les terrains pour quelques minutes la semaine passée contre le RB Leipzig et devrait cette fois-ci être titulaire, dans un match précieux dans la course aux huitièmes de finale.

En conférence de presse ce mardi, le joueur est revenu sur l'importance de la rencontre : "On ne cherchera pas d'excuses demain de savoir si on joue trop et si on manque quelqu'un dans l'équipe. Il ne faut penser qu’à la victoire et pour ça il faut être parfait comme équipe. C’est seulement comme ça qu’on pourra prendre les trois points."

Cependant, Verratti se méfie de la vitesse de Manchester United : "C'est une équipe qui a une grande vitesse, les joueurs sont très physiques, courent très vite. Rashford a montré beaucoup de choses depuis des années. C'est une très bonne équipe, je pense. Moi j'adore beaucoup Paul Pogba, j'espère qu'il ne sera pas titulaire, car il a une grande personnalité, il aime jouer ce type de match."