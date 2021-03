Marcos Alonso raconte son départ du Real Madrid

Le centre de formation du Real Madrid a découvert de nombreux talents dans le monde du football. L'un d'entre eux est Marcos Alonso.

Le défenseur a débuté dans les catégories inférieures de Madrid. Mais lors de la saison 2009-10, Marcos Alonso a décidé de partir en Angleterre et a rejoint les Bolton Wanderers.

Dans une interview accordée à 'El País', Marcos Alonso a expliqué pourquoi il avait fait ce choix. "C'était une décision aussi importante que nécessaire. Je voulais jouer et grandir en tant que footballeur... et c'était difficile à Madrid. Quand j'ai dit à mes parents que je partais, je ne savais pas s'ils allaient aimer ça, mais ils m'ont soutenu. Mon père, de par son expérience en tant que professionnel, sait ce que cela fait de jouer et de se sentir important. Ma mère le comprenait moins, mais elle m'a aussi soutenu", a-t-il déclaré.

"Pour un jeune du centre de formation, c'est toujours compliqué. À cette époque, je n'avais pas la patience de me battre. À cet âge, ce que vous voulez, c'est jouer", a-t-il poursuivi.

Il reconnaît que le processus a été difficile, mais affirme ne ressentir aucun remord après avoir quitté le Real : "J'étais dans le meilleur club du monde, c'était génial... Mais à cet âge, entre la faim que j'avais et le manque de patience, je voulais jouer n'importe où et nous avons décidé de partir. Je ne le regrette pas", a-t-il déclaré.

Enfin, il a évoqué le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui l'attend contre l'Atlético. Au match aller, Chelsea a gagné 0-1. "Nous savons à quel point le match est difficile. Nous ne prenons rien pour acquis. Nous devrons faire encore mieux qu'à l'aller pour nous qualifier", a-t-il conclu.