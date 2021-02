Marcos Llorente pallie comme il peut l'absence de Kieran Trippier

Marcos Llorente a beaucoup marqué sous les ordres du Cholo. L'entraineur argentin a vu en lui un véritable attaquant et a choisi de le placer un peu plus haut qu'il ne joue d'habitude.

Dans cette nouvelle position, il a fait ressortir le meilleur de Llorente. Malheureusement, les blessures ont obligé Simeone à le faire jouer à un autre poste.

Contre Levante au cours de la dernière journée de Liga et contre Chelsea en Ligue des champions, Llorente a joué en défenseur droit. Résultat ? Il s'est incliné 2-0 contre les 'Granotas' en championnat et contre les 'Blues' sur le score de 1 à 0.

Les statistiques indiquent que Marcos Llorente est plus efficace que Luis Suárez en attaque. Cette nouvelle position défensive ne semble pas être la plus adaptée, tant pour le joueur et que pour l'équipe.

Mais l'Espagnol assure l'intérim alors que l'Atlético a du mal à trouver un arrière droit. De fait, la fédération anglaise a sanctionné Kieran Trippier suite à une affaire de paris sportifs remontant à juillet 2019. Simeone et Llorente font de leur mieux et tentent de s'adapter aux circonstances.