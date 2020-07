Marcos Llorente change les plans de l'AtlÃ©tico

Marcos Llorente ne s'arrête plus. Depuis son doublé contre Liverpool en Ligue des champions, le joueur espagnol a un nouveau rôle à l'Atlético Madrid et se sent comme un poisson dans l'eau en attaque.

Diego Simeone s'est récemment dit impressionné par la forme de son joueur depuis la reprise de la Liga. Llorente semble même avoir changé les plans de mercato de son club.

Ses bonnes performances en attaque auraient retiré la pression des épaules de la direction de l'Atlético Madrid, qui souhaitait trouver un attaquant à tout prix sur le marché des transferts.

Simeone devrait donc compter sur Marcos Llorente pour son attaque selon les informations de 'AS', ainsi que sur Carrasco, lui aussi en pleine forme depuis la reprise de la Liga en juin. Mauvaise nouvelle pour Cavani.