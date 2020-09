Marcos Paulo ira-t-il à l'OM ?

C'est le coordinateur technique du club de Fluminense, Duílio, qui a vendu la mèche dans une interview pour 'Maisfutebol' :

"Les supporters de Fluminense étaient très mécontents du départ d'Evanilson (pour Porto) mais le club traverse une période financière difficile. Nous devons vendre nos plus beaux joyaux. Maintenant, Marcos Paulo va partir pour Marseille et il y a quelques jours, nous avons signé un contrat professionnel avec Gabriel Lyra, qui n'a que 16 ans. C'est un milieu offensif de qualité, très fort physiquement."

Mais à l'inverse, son agent a démenti ce samedi toute négociation avec le club marseillais sur 'Canal Plus'. Cela ne met évidemment pas fin aux spéculations, et interroge plus qu'autre chose. Étant donné que Marseille cherche à faire partir certains joueurs de son effectif, ceux-ci pourraient être remplacés.